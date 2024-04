Dois homens que não tiveram os nomes divulgados, foram agredidos a remadadas, após um assalto na rua 15 de novembro, do município de Itacoatiara, no interior do Amazonas.

A dupla, que estava em uma motocicleta Broz, de cor azul, teria abordado com violência uma mulher, e tomado um celular. Membros de uma facção tiveram conhecimento do caso, e os assaltantes foram ‘julgados no tribunal do crime’.

Eles passaram por uma sessão de tortura, e foram agredidos com diversas remadas.

Veja vídeo:

Por CM7

