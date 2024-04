Ministério de Gestão e Inovação publicou horários de abertura dos portões e o período de duração das provas. Avaliações serão aplicadas daqui um mês; se programe!

A realização do CNU tem sido um dos objetivos do Ministério de Gestão e Inovação. Na foto, a ministra Esther Dweck – (crédito: Ed Alves/CB/DA.Press)

int(5)O tão esperado Concurso Nacional Unificado (CNU) será aplicado no dia 5 de maio, exatamente daqui a um mês. Diante disso, o Ministério de Gestão e Inovação (MGI) divulgou, nesta sexta-feira (5/4), os horários de abertura e fechamento dos portões, além do início e da duração das provas.

Pela manhã, em 5 de maio, os portões serão abertos às 7h30 (horário de Brasília). Nesse turno, os inscritos para os blocos de nível superior (1 a 7), responderão 20 questões objetivas – de múltipla escolha – sobre conhecimentos gerais e uma questão dissertativa de conhecimento específico. Para o bloco de nível médio (bloco 8), os candidatos farão 20 questões objetivas – de múltipla escolha – e uma redação.

Manhã

Abertura dos portões: 7h30

Fechamento dos portões: 8h30

Início da aplicação: 9h

Duração da prova: 2h30

À tarde, os portões abrirão às 13h (horário de Brasília). Nesse período, os candidatos dos blocos de nível superior (1 a 7), responderão a 50 questões objetivas – de múltipla escolha – de conhecimentos específicos. Enquanto os inscritos no bloco de nível médio farão mais 40 questões objetivas – de múltipla escolha. As provas para o nível médio não incluem questões dissertativas, apenas a redação no período matutino.

Tarde

Abertura dos portões: 13h

Fechamento dos portões: 14h

Início da aplicação: 14h30

Duração da prova: 3h30

Preparativos

A realização do CNU tem sido um dos objetivos do Ministério de Gestão e Inovação. Para garantir a logística do certame, serão estabelecidas redes de conexão entre órgãos da administração pública federais e estaduais, como a Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp/MJSP), Polícia Federal (PF), Polícia Rodoviária Federal (PRF), Agência Brasileira de Inteligência (Abin), Força Nacional (FN) e Secretarias de Segurança Pública Estaduais.

Por Correio Braziliese

