O governo do Acre vai pagar, na folha de abril, o Prêmio Anual de Valorização da Atividade Penitenciária (Pavap) de 2017 dos servidores do Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen/AC). A informação foi confirmada na manhã da última quinta-feira, 4, pela equipe técnica da Secretaria de Estado de Administração.

Contemplando 1.070 servidores, o investimento é de R$1,9 milhões e corresponde ao pagamento de passivo legado por gestão anterior.

“Estamos honrando o compromisso firmado com a categoria, mesmo diante das circunstâncias adversas. São prêmios de gestões anteriores à nossa, mas não podemos usar isso como argumento para não pagar um direito do servidor”, disse o governador Gladson Cameli.

O presidente do Iapen, Alexandre Nascimento, agradeceu o apoio e o empenho do governador para assegurar o pagamento, que beneficiará servidores de Cruzeiro do Sul, Tarauacá, Feijó, Sena Madureira, Rio Branco, Brasileia e Senador Guiomard. “O pagamento é um reconhecimento do trabalho exercido pelos servidores penitenciários, auxiliando e aprimorando as atividades junto às forças de segurança do Estado”, destacou.

Charlene Carvalho Agência de notícias do Acre

Foto: José Caminha/Secom

