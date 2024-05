Um traficante foi preso na noite da última quarta-feira, 01, com cocaína, crack e skank além de 298,00 reais em dinheiro, a prisão se deu na av Amadeu Barbosa, no bairro Areal.

Em patrulhamento preventivo e ostensivo na região do bairro Areal, a Equipe Tática do 2° Batalhão foi abordada por uma pessoa denunciando que, um indivíduo estaria transportando drogas do segundo para o primeiro distrito de Río Branco e possivelmente estaria armado.

Os militares colheram as características do veículo e do autor, contactaram a equipe tática do 1° Batalhão e intensificaram o patrulhamento na Av Amadeu Barbosa, onde avistaram um homem conduzido uma motocicleta com todas as características repassadas na denúncia, juntamente com outras guarnições do 2° BPM, foi feito uma tentativa de abordagem porém, o indivíduo conseguiu se evadir.

Mas, quando as viaturas passavam por outra rua, avistaram um indivíduo com parte das características, só que sem blusa e a pé, feita a aproximação o autor saiu em disparada e pulou um muro de uma casa abandonada, no entanto foi alçando e quando foi feita a revista na mochila, foram encontradas as drogas, o dinheiro, balança de precisão entre outro objetos.

Após ter constatado todo o material ilícito, foi dada voz de prisão ao autor, que foi conduzido para a Delegacia de Flagrantes (DEFLA) para que sejam tomadas todas as providências legais.

Por Polícia Militar do Acre (2° BPM)

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram