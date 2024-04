Gustavo Lemos Pantoja, 22, foi preso em flagrante na última terça-feira (2)

Borba- Gustavo Lemos Pantoja, 22, foi preso em flagrante na última terça-feira (2), por invadir uma escola municipal e ameaçar alunos e professores no município de Borba (a 151 quilômetros de Manaus).

De acordo com o delegado Jorge Arcanjo, da 74ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP), na ocasião, o autor invadiu a escola portando uma foice e ameaçou alunos e professores.

“O homem estava transtornado e entrou nas salas de aula. Ele ainda tentou atingir um adolescente de 16 anos, mas sem sucesso”, informou Arcanjo.

Segundo a autoridade policial, agentes policiais conseguiram efetuar a prisão do homem em flagrante pelos crimes de tentativa de homicídio e ameaça. Ainda não se sabe a motivação do fato, no entanto, as investigações seguem em andamento

Gustavo Lemos Pantoja foi conduzido à 74ª DIP, e passará por audiência de custódia, onde ficará à disposição do Poder Judiciário.

Fonte: D24am.

