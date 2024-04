O primeiro edital do concurso Correios já tem banca organizadora contratada. O Instituto Americano de Desenvolvimento (Iades) foi o escolhido para organizar a seleção da área de Segurança e Medicina do Trabalho.

O contrato com o Iades tem validade até abril de 2025. O instituto ficará responsável pelo recebimento das inscrições do concurso, além da aplicação das provas.

Vale destacar que o Iades também foi o organizador do último concurso Correios para a área de Segurança e Medicina do Trabalho. Treine com as últimas provas aplicadas para os cargos pelo Qconcursos!

A oferta do próximo concurso será para provimento de vagas imediatas e formação de cadastro de reserva nos seguintes cargos:

técnico de Segurança do Trabalho Júnior;

engenheiro de Segurança do Trabalho;

médico do trabalho júnior; e

enfermeiro do trabalho júnior.

O número total de vagas por cargo ainda não foi informado.

No caso do técnico de Segurança do Trabalho, o requisito é o nível médio completo com curso técnico em Segurança do Trabalho, além de registro profissional como técnico na área. O salário é a partir de R$3.543,67 mais benefícios.

Para os cargos de engenheiro, médico e enfermeiro, os requisitos são graduação na respectiva área, curso de especialização em Trabalho/Segurança do Trabalho, em nível de pós-graduação, e registro profissional.

O salário do enfermeiro do trabalho é a partir de R$6.557,11. Já para médico e engenheiro, o valor inicial é de R$6.856,25.

Primeiro edital do concurso Correios será para Segurança e Medicina do Trabalho

Os funcionários dos Correios têm direito ao vale-transporte e os seguintes benefícios:

vale refeição/alimentação;

plano de saúde;

auxílio para dependentes com deficiência;

reembolso creche e reembolso babá;

adiantamento de férias; e

antecipação de 50% da gratificação natalina.

Resumo concurso Correios

Instituto: Correios

Situação atual: banca contratada

Banca: Iades

Cargos: diversos

Escolaridade: níveis médio/técnico e superior

Vagas: a confirmar

Remuneração: R$3.543,67 a R$6.856,25

+ Cadastre-se e assista aulas gratuitamente para o concurso Correios!

Próximo passo é a publicação do edital do concurso Correios

Ainda não há um prazo para a publicação do edital e realização das provas. Porém, como a banca organizadora já foi contratada, o concurso não deve demorar a ser aberto.

Desde janeiro, a reportagem da Folha Dirigida por Qconcursos tinha adiantado que, após reunião com sindicatos, a presidência da estatal confirmou os preparativos para dois concursos.

O primeiro focado no Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho (SESMT). A análise das propostas das bancas organizadoras já estava em andamento desde o início do ano.

O segundo concurso Correios será mais abrangente, para os demais cargos dos níveis médio e superior. Para esse edital, os trâmites ainda estão em estágio inicial, mas o cronograma já foi divulgado, com previsão de edital em setembro.

Último concurso da Segurança e Medicina do Trabalho foi em 2017

O último edital para a área de Segurança e Medicina do Trabalho dos Correios foi publicado em 2017, com oferta distribuída para todo país.

As oportunidades foram para auxiliar de enfermagem e técnico em segurança, de nível médio/técnico.

Além de enfermeiro do trabalho, engenheiro de segurança do trabalho e médico do trabalho, de nível superior. Tais requisitos devem ser mantidos no próximo concurso.

Com organização do Iades, a seleção foi feita por meio de provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório.

Os candidatos foram submetidos a 50 questões sobre Língua Portuguesa, Conhecimentos Básicos (Raciocínio Lógico, Noções de Informática e Legislação aplicada aos Correios) e Conhecimentos Específicos.

Concurso Correios para outras áreas deve ter edital em setembro

Um segundo edital do concurso Correios será publicado com vagas para outras áreas da empresa.

De acordo com informações dos próprios Correios, os preparativos já foram iniciados e o cronograma previsto é o seguinte:

março a julho: planejamento do concurso e processo licitatório para a contratação da banca;

agosto: contratação da banca;

setembro: edital do concurso Correios; e

dezembro: início das contratações.

A empresa, no entanto, reforçou que buscará reduzir os prazos indicados no cronograma sempre que possível. Portanto, essas estimativas podem sofrer alterações.

Folha Dirigida por Qconcursos também confirmou com os Correios que o projeto básico do concurso para escolha da banca organizadora já está em elaboração.

Pensando nisso, uma comissão organizadora foi formada.

“Os Correios designaram, no último dia 28 (de fevereiro), a comissão organizadora que conduzirá a realização do concurso público desta estatal. Neste momento, a comissão trabalha na definição de cargos e vagas, bem como no projeto para contratação da banca organizadora, além da elaboração do cronograma da realização do certame. Mais informações serão divulgadas oportunamente.”

Vale destacar que o projeto básico é um documento usado pelas instituições no processo de escolha da banca, onde elas enviam suas propostas de preço e concorrem para organizar o concurso.

Saiba quais cargos podem estar no segundo edital

O segundo edital do concurso deve contemplar os demais setores dos Correios. A expectativa é de oportunidades em cargos de níveis médio e superior.

De acordo com o plano de cargos da companhia, há diversos postos que poderão ser contemplados. Veja a seguir:

Nível médio

A carreira de nível médio é de agente de Correios. Ela tem como principal missão executar as atribuições pertinentes aos serviços das áreas Operacional, Comercial e de Suporte.

O concorrente pode ser aprovado para as seguintes funções:

carteiro;

atendente comercial; e

suporte.

A remuneração inicial de um agente de Correios é a partir de R$2.256,18 mais benefícios.

Nível superior

No nível superior, a carreira é de analista de Correios. A atribuição é aplicar conhecimentos técnicos de sua especialidade, visando à otimização dos resultados e aprimoramento dos padrões de trabalho de sua área de atuação.

É possível concorrer para as especialidades de:

administrador;

advogado;

analista de sistemas;

arquiteto;

assistente social;

bibliotecário;

contador;

economista;

engenheiro;

estatístico;

museólogo;

pedagogo;

psicólogo; e

técnico em Comunicação Social.

A referência salarial dos cargos de nível superior é de R$6.856,25 mais benefícios.

Por: Bruna Somma – folha dirigida

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram