O jornalista Percival de Souza, 81 anos, encerrou a parceria com a TV Record após 21 anos. A informação foi confirmada pela emissora na tarde desta quinta-feira, 4. Ele era comentarista de segurança no programa Cidade Alerta.

No comunicado, a Record agradeceu Percival pela atuação como um dos mais “reconhecidos e premiados” jornalistas investigativos. “Ao longo de duas décadas, suas análises e críticas contribuíram significativamente para a compreensão dos telespectadores em incontáveis casos, não só policiais, mas em diversos assuntos de interesse da sociedade brasileira”, declarou.

O jornalista vai continuar analisando grandes casos policiais em seus projetos, como o blog no site R7.com e o podcast Arquivo Vivo.

Percival de Souza tem mais de 60 anos de profissão, tendo passagens por vários veículos jornalísticos brasileiros, como a Folha de S.Paulo, Rádio Capital, Rádio Eldorado, Rádio Gazeta, Globo e TV Cultura.

Percival se tornou uma figura pública de maior destaque após cinco anos ao lado de Marcelo Rezende, apresentador falecido em 2017, no programa policial.

Percival também é escritor. O Sindicato do Crime. PCC e Outros Grupos, Autópsia Do Medo – Vida E Morte Do Delegado Sérgio Paranhos Fleury e Narcoditadura – O Caso Tim Lopes são alguns dos livros de sua autoria.

Veja o comunicado da Record:

“A RECORD vem a público expressar o mais profundo agradecimento pelos 21 anos que Percival de Souza dedicou à emissora.

Sua atuação como comentarista de segurança no Cidade Alerta, e em outras atrações, foi inestimável para nossa história e ajudou a construir a reputação do jornalismo de verdade do canal, pautado pela credibilidade e imparcialidade.

Um dos mais reconhecidos e premiados jornalistas investigativos da imprensa brasileira, sempre foi reconhecido pela ética e comprometimento com a notícia.

Ao longo de duas décadas, suas análises e críticas contribuíram significativamente para a compreensão dos telespectadores em incontáveis casos, não só policiais, mas em diversos assuntos de interesse da sociedade brasileira.

Certos da importância para o jornalismo e o quanto seus conhecimentos são primordiais, Percival de Souza foi convidado para continuar a parceria analisando grandes casos através dos projetos multiplataforma onde já atua, como o blog no R7.com, o podcast Arquivo Vivo e outras possibilidades que virão.

Desejamos muito sucesso para a sequência dessa trajetória brilhante”.

