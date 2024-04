O diretor da Escola Estadual Nossa Senhora da Penha, Robson José da Silva Batista, foi afastado do cargo após ser flagrado tendo relações sexuais com uma funcionária temporária dentro do anfiteatro da unidade de ensino, na zona leste de São Paulo.

A mulher teve o contrato de trabalho encerrado. Imagens de uma câmera de segurança no local flagrou a cena no anfiteatro, que estava vazio. Nas imagens é possível ver o momento que o diretor chega primeiro ao local. Em seguida, os dois colocam objetos semelhantes a livros na beira do palco.

Robson checa a porta de segurança antes de se aproximar da mulher. Eles então começam a se beijar. Na sequência, é possível identificar a prática de sexo. A relação dura 1 minuto e 49 segundos até que o casal interrompe abruptamente o ato. O homem rapidamente sai do local e a mulher veste a parte debaixo da roupa e deixa o anfiteatro em seguida, após alunos flagrarem a cena. A reportagem tentou contato com Robson por telefone, mas não obteve resposta até o momento.

O espaço segue aberto para manifestação. Por meio de nota, a Secretaria Estadual da Educação afirmou que “assim que tomou conhecimento dos fatos, instaurou um processo administrativo disciplinar, afastou o diretor do cargo e extinguiu o contrato da funcionária temporária”. Ainda segundo a pasta, um boletim de ocorrência foi registrado.

Por Carol Dias CM7

