Nesta quinta-feira, 04, o senador Alan Rick (União Brasil) participou da entrega da Unidade Básica de Saúde Ricardo Monteiro Rola, em Acrelândia, reformada com emenda destinada pelo parlamentar. Ao lado do prefeito Olavinho, do vice-prefeito Graia e do secretário de saúde Vitor Martineli, o senador destacou que é a terceira UBS reformada com emenda que destinou ao município e outras três serão entregues nos próximos meses.

“Além dessas reformas, faremos a ampliação da UBS Cícero Batista, no Ramal do Granada, atendendo a mais um pedido do secretário Vitor e da comunidade da zona rural aqui de Acrelândia. A saúde municipal também recebeu recursos de emendas para equipar essas unidades. O Hospital aqui da cidade também está sendo reformado e ampliado com recurso que destinei para o governo do estado. E, tenho certeza, que faremos muito mais por Acrelândia.” – colocou o senador.

Logo que reinaugurada, a UBS Ricardo Monteiro Rola já teve a edição do projeto “Levando Saúde”, que oferta atendimento médico clínico, odontológico, oftalmológico, psicológico, vacinas, realização de testes rápidos, PCCU, entre outros.

Segundo a dona Célia Maria, trabalhadora doméstica, que aproveitou para fazer uma consulta no oftalmologista, o prédio está bem melhor. “Agora tá é chique. Tudo novinho, muito bacana e já vou ver o que é essa manchinha no meu olho. Bom demais!” – comemorou.

O dentista Victor Cândia, que trabalha na UBS há 16 anos, comemorou a melhoria na estrutura da unidade, principalmente, do consultório odontológico. “Estávamos precisando dessa reforma. Consultório recebeu, por exemplo, revestimento cerâmico em todas as paredes, janelas novas. Tá bem melhor, agora.” – relatou.

O secretário Vitor ressaltou que os recursos enviados pelo senador estão possibilitando uma transformação da saúde de Acrelândia. “Sabemos da importância que tem um senador tão presente como o Alain Rick, e por isso nós temos melhorado e ainda temos muito a melhorar na saúde de Acrelândia. O resultado é notório, ver as unidades bem cuidadas, reformadas, equipamentos chegando, melhorando o custeio do serviço público, trazendo novidades na saúde especializada também vai melhorar para nossa população, através da emenda do senador. Só posso agradecer todo esse apoio.” – finalizou.

Assessoria

