Nesta quinta-feira, 04, a Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio da Delegacia de Repressão ao Narcotráfico (Denarc), com o apoio da Coordenadoria de Recursos Especiais (CORE), desferiu um duro golpe contra as organizações criminosas atuantes na capital do estado. A operação resultou na apreensão de mais de 11 quilos de cocaína, duas armas de fogo sendo um revólver calibre 38 e uma pistola 9 milímetros, rádios comunicadores e uma quantia significativa em dinheiro, totalizando R$77.920 mil.



A ação policial teve como palco o Bairro Placas, localizado em Rio Branco, parte alta da cidade. Durante a operação, duas pessoas foram presas em flagrante, evidenciando a efetividade das medidas tomadas pela PCAC no combate ao tráfico de drogas na região.

“A expressiva quantidade de dinheiro apreendido ressalta a intensidade da atividade de comercialização de entorpecentes perpetrada por essas associações criminosas, que têm sido alvo de constante vigilância e ações enérgicas por parte das autoridades policiais”, destacou o delegado titular da DENARC, Dr. Getúlio Monteiro.

Monteiro ressalta que as investigações prosseguem com o intuito de identificar e responsabilizar os demais integrantes desse grupo criminoso, reforçando o compromisso das forças de segurança do estado do Acre em coibir e desarticular atividades ilícitas que afetam a segurança e o bem-estar da população.

Assessoria/ PCAC

