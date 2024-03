O Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), por meio da Promotoria de Justiça Especializada de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania, instaurou um procedimento administrativo para acompanhar as ações e políticas públicas adotadas pelo Município de Rio Branco relacionadas à situação dos trabalhadores informais que atuam nas proximidades do Pronto Socorro da Capital.

A medida foi adotada após a divulgação de informações pela imprensa, evidenciando as preocupações dos trabalhadores que atuam na região há quase 30 anos diante das iniciativas para desocupação do local.

O promotor de Justiça Thalles Ferreira Costa considera, no procedimento, a importância de garantir os direitos humanos das pessoas que ocupam áreas urbanas, sendo fundamental que as ações do Município sejam acompanhadas de perto para assegurar que a desocupação seja feita de forma a garantir a dignidade dos trabalhadores ambulantes.

O MPAC solicitou ao diretor de Fiscalização Urbana do Município de Rio Branco que, no prazo de 15 dias, forneça esclarecimentos como o número de trabalhadores que serão retirados do local e o plano detalhado de como se dará a desocupação.

Além disso, a Secretaria Municipal de Direitos Humanos foi oficiada para que, também no prazo de 15 dias, informe as ações planejadas para garantir a não violação dos direitos humanos dos trabalhadores por ocasião da desocupação da área próxima ao Pronto Socorro.

Hudson Castelo – Agência de Notícias do MPAC

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram