Na tarde desta quinta-feira (25), uma cena inusitada chocou os moradores da cidade de Rio Preto da Eva, situada no interior do Amazonas. Uma enorme sucuri foi avistada adentrando o terminal rodoviário da cidade, causando alvoroço e surpresa entre as pessoas presentes.

Testemunhas que estavam no terminal registraram o momento em que a gigantesca serpente se movia pelo local, e ficaram espantadas com o tamanho do animal.

