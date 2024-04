O relatório divulgado pelo USDA (Departamento de Agricultura dos Estados Unidos) no início deste ano revelou tendências na produção global de carne bovina para 2024. Apesar de uma previsão geral de leve queda na produção total, é previsto que os cinco maiores produtores enfrentem desafios. Os Estados Unidos, líder em produção, devem enfrentar uma queda significativa de mais de 4%, produzindo pouco mais de 12 milhões de toneladas, o que representa cerca de 20% da produção global.

O Brasil, em segundo lugar, está previsto para aumentar sua produção em 2%, alcançando quase 10,6 milhões de toneladas e representando 18% do total mundial. A China, terceiro maior produtor, pode aumentar sua produção em mais de 3% no próximo ano. Por outro lado, a previsão é de que a União Europeia e a Argentina enfrentem reduções em seus volumes de produção. Juntos, esses cinco países respondem por quase 67% da produção global de carne bovina, totalizando cerca de 39,7 milhões de toneladas, de acordo com o relatório do USDA. Veja ao final o ranking dos 10 maiores produtores de carne bovina do mundo.

Em Goiás, os preços da arroba registrados nos três primeiros meses deste ano seguem em queda, puxados, por um lado, pela maior oferta de animais terminados e, por outro, pela retração da demanda dos frigoríficos, frente a escalas de abate longas. Na perspectiva de obter melhores preços, o pecuarista tem buscado alternativas, como segurar os animais onde as condições das pastagens permitem e os custos dos insumos e derivados sejam favoráveis.

No início do ano, após um curto período de estabilização, os preços voltaram a cair. No entanto, a expectativa do produtor é que no médio prazo, mesmo que não retornem aos patamares dos anos anteriores, as cotações se estabilizem em valores melhores. Goiás é o 3º maior produtor no ranking nacional de abates de bovinos e ocupa também a terceira posição na participação do valor das exportações.



No mercado externo, a aquisição da carne bovina prossegue em ritmo forte de crescimento. Conforme anunciado pelo Mapa em março, mais 38 plantas frigoríficas brasileiras foram habilitadas para vender carnes para a China, das quais duas se encontram no estado de Goiás. Atualmente, o país asiático é o principal destino da proteína goiana, com 51,2% de participação no valor exportado, o que reforça a possibilidade de novos negócios.

Maiores produtores do mundo

Estados Unidos: Liderando o ranking com 11,9 milhões de toneladas, os EUA contribuem com cerca de 20,0% da produção mundial.

Nos Estados Unidos, a produção de carne bovina é altamente industrializada e ocorre em várias regiões do país, com concentração significativa no Centro-Oeste e Sul. Os criadores utilizam uma combinação de pastagens extensivas e confinamentos para criar gado, empregando técnicas avançadas de manejo, genética e nutrição para maximizar a eficiência e a produtividade.

Brasil: Mantendo sua posição como o segundo maior produtor, o Brasil alcança 10,8 milhões de toneladas, representando 18,2% da produção global.

A pecuária bovina é praticada em diferentes sistemas, incluindo pastagens extensivas, semi-intensivas e confinamento. A pecuária bovina no Brasil é conhecida por sua diversidade, com diferentes raças de gado adaptadas a diferentes climas e condições ambientais. Os criadores utilizam uma combinação de pastagens naturais e cultivadas, bem como suplementação nutricional, para garantir o desenvolvimento saudável do gado.

China: Em 3° lugar, a China produz 7,7 milhões de toneladas, contribuindo com aproximadamente 12,9% da produção mundial.

Na China, a produção de carne bovina é significativamente menor em comparação com outras proteínas animais, como carne de porco e frango. No entanto, o país tem visto um aumento na demanda por carne bovina devido ao aumento do padrão de vida e mudanças nos hábitos alimentares da população. A produção de carne bovina na China é realizada principalmente em regiões do norte e nordeste do país, onde as condições climáticas e geográficas são mais adequadas para a criação de gado. Pastagens extensivas são comuns nessas áreas, onde o gado é criado a pasto.

União Europeia: Com uma produção de 6,4 milhões de toneladas, a UE ocupa a quarta posição, representando 10,8% da produção total.

Na União Europeia (UE), a produção de carne bovina é significativa e tem uma longa história, com a criação de gado bovino sendo uma atividade tradicional em muitos países membros. No entanto, a produção varia consideravelmente de um país para outro, com alguns países, como França, Alemanha e Irlanda, sendo grandes produtores, enquanto outros têm uma produção mais limitada.

Argentina: Em 5° lugar, a Argentina produz 3,0 milhões de toneladas, contribuindo com 5,1% da produção global.

A pecuária bovina é uma atividade tradicional e importante em vastas regiões argentinas, especialmente nas áreas de pampas, onde as condições de pastagem são favoráveis para a criação de gado. A Argentina é conhecida por sua criação extensiva de gado bovino, com grandes extensões de pastagens naturais que são utilizadas para a alimentação do rebanho. Os sistemas de produção de carne bovina na Argentina variam, desde pequenas fazendas familiares até grandes estabelecimentos agropecuários.

Austrália: Com 2,4 milhões de toneladas, a Austrália fica em sexto lugar, representando 4,0% da produção mundial.

A pecuária bovina é uma atividade tradicional e bem estabelecida em muitas regiões australianas, e a Austrália é conhecida internacionalmente por sua alta qualidade de carne bovina. A produção de carne bovina na Austrália é tipicamente realizada em grandes propriedades rurais, muitas vezes chamadas de “fazendas de criação”, que cobrem vastas extensões de terra. Essas propriedades são especialmente comuns em áreas como Queensland, Nova Gales do Sul, Victoria e Austrália Ocidental.

México: O México produz 2,3 milhões de toneladas, contribuindo com 3,8% da produção global.

A pecuária bovina é uma atividade tradicional e amplamente praticada em diversas regiões do México, com uma longa história de criação de gado para consumo doméstico e exportação. A produção de carne bovina no México é realizada em uma variedade de sistemas de produção, que incluem desde pequenas propriedades familiares até grandes fazendas comerciais. As regiões mais importantes para a pecuária bovina no México incluem estados como Jalisco, Chiapas, Veracruz, Chihuahua, Sonora e Sinaloa.

Canadá: Com uma produção de 1,3 milhão de toneladas, o Canadá ocupa a oitava posição, representando 2,1% da produção total.

A pecuária bovina é praticada em várias regiões do Canadá, com diferentes sistemas de produção adaptados às condições climáticas e geográficas específicas de cada área. As principais regiões produtoras de carne bovina no Canadá incluem as províncias das pradarias, como Alberta, Saskatchewan e Manitoba, que têm vastas áreas de pastagens e condições climáticas favoráveis para a criação de gado. Outras regiões, como Ontário e Quebec, também têm uma produção significativa de carne bovina, embora em menor escala.

Reino Unido: Produzindo 0,5 milhões de toneladas, o Reino Unido fica em nono lugar, contribuindo com 1,2% da produção global.

A criação de gado bovino no Reino Unido é realizada principalmente em áreas rurais, incluindo pastagens e fazendas dedicadas à pecuária. As raças de gado mais comuns incluem Angus, Hereford, Limousin, Aberdeen Angus e Charolês, entre outras, cada uma adaptada às diferentes condições climáticas e práticas de manejo.

Nova Zelândia: Com uma produção de 0,7 milhões de toneladas, a Nova Zelândia ocupa o décimo lugar, contribuindo com 1,5% da produção mundial.

A criação de gado bovino é realizada em diversas regiões do país, principalmente em áreas de pastagens extensivas.As raças de gado bovino mais comuns na Nova Zelândia incluem Angus, Hereford, Charolês e suas cruzas, adaptadas às condições climáticas e de manejo do país. A pecuária bovina na Nova Zelândia é caracterizada por vastas áreas de pastagens naturais, onde o gado é criado em sistemas de manejo extensivos.

Giovanna Campos

