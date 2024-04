Acreonline.net

Durante a madrugada desta quinta-feira, 25, ladrões invadiram e arrombaram as portas da sede do Instituto de Proteção e Defesa do Consumidor – Procon, localizada na Travessa Habitasa, no bairro Cerâmica, em Rio Branco. Eles levaram alguns pertences dos funcionários que estavam no local, além de um micro-ondas. Segundo informações, a polícia civil já iniciou as investigações do caso e deverá prender os acusados a qualquer momento.

