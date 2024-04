A Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes (SEE), em parceria com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e a Universidade Federal do Pará, por meio do Centro Colaborador de Apoio ao Monitoramento e à Gestão de Programas Educacionais da Região Norte (Cecampe – Norte), realizaram a cerimônia de abertura da formação presencial do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), na manhã desta quarta-feira, 24, no auditório da SEE.



A formação, com duração de dois dias, tem como público-alvo as equipes gestoras das escolas das redes estadual e municipais, além de técnicos da SEE e da Secretaria Municipal de Educação de Rio Branco. Os participantes receberão certificação pelo FNDE e pela Universidade Federal do Pará ao final do curso.

O objetivo principal da formação é capacitar os profissionais envolvidos na execução do PDDE, abordando aspectos legais, regulamentares e procedimentos operacionais necessários para a eficiente execução do programa.

“Com a formação, aprendemos a prática da execução dos recursos, e ela vem ao encontro da necessidade da escola, e assim podemos gerir melhor os recursos e aplicá-los de forma colaborativa, evitando que cometamos erros que podem nos causar problemas futuros”, pontuou Simone Santos, gestora da Escola Maria Angélica de Castro.



Na cerimônia de abertura estiveram presentes o secretário adjunto de Administração, Reginaldo Prates, representando o secretário Aberson Carvalho; a representante do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), Isabel Cristina Machado; o coordenador-geral do Programa Cecampe – Norte, Afonso Wellington Nascimento; a representante da União dos Dirigentes Municipais (Undime/AC), Elizangela Martins; e o coordenador de eixos do Cecampe, Alexandre Augusto de Souza Cals.

Reginaldo Prates ressaltou a importância do evento: “Essa formação vai nos ajudar muito, pois temos também o PDDE estadual e será muito bem aproveitada, principalmente pelas equipes gestoras das nossas escolas”.

A Universidade Federal do Pará apresentou as atividades do Centro Colaborador de Apoio ao Monitoramento e à Gestão de Programas Educacionais da Região Norte (Cecampe – Norte), que trabalha em parceria com a Universidade Federal do Acre (Ufac), com vídeos explicativos sobre o uso de ferramentas utilizadas na gestão do recurso e prestação de contas.

Afonso Wellington Nascimento, coordenador-geral do Programa Cecampe – Norte, reforçou: “Essa é a segunda fase do programa Cecamp Norte. Na primeira fase fizemos um processo de formação em todos os municípios do Acre e formamos mais de mil pessoas. Para essa segunda fase temos a previsão de 30 formações nos 22 municípios do Acre, com a participação de 1.500 profissionais”.

Por Clícia Araújo-Agência de Notícias do Acre

Fotos: Mardilson Gomes/SEE

