Em uma ação de cidadania e valorização daqueles que tanto contribuíram com as nossas vidas e sociedades, a Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio do Instituto de Identificação, realizou uma ação denominada “Identidade para Dignidade”, que visa atender os idosos do Lar dos Vicentinos em Rio Branco. Nesta quarta-feira, 24, cerca de 33 idosos tiveram a oportunidade de receber gratuitamente uma nova carteira de identidade, CPF e certidão de nascimento.

“Essa ação resgata a dignidade do idoso em ter seus documentos regularizados. Dos 43 idosos que atualmente residem na casa, 33 estavam com a documentação irregular, uma situação que agora está sendo corrigida, graças a essa parceria com a Polícia Civil”, ressalta Valdenice Rebelo, diretora do Lar dos Vicentinos.

Dona Maria Barroso, 81 anos, uma das beneficiadas, relatou emocionada que está na casa há mais de 10 anos e agora irá receber seus documentos novinhos. “Estou alegre e aliviada por receber aqui em minha casa esse atendimento. Isso mostra que estamos vivos para os que estão lá fora e ainda lembram de nós”, disse a idosa.

Durante a ação do projeto “Identidade para Dignidade”, o diretor do Instituto de Identificação da PCAC, Júnior César da Silva, enfatizou a importância desta iniciativa.

“É uma honra poder oferecer este serviço aos idosos do Lar dos Vicentinos em Rio Branco. Sabemos que muitos deles enfrentam dificuldades diárias, e ter uma identidade legalizada pode abrir portas para acesso a serviços e benefícios essenciais. Vemos aqui hoje sorrisos de alívio e gratidão, e é isso que nos motiva a continuar trabalhando para proporcionar a todos o direito básico de ter sua identidade reconhecida”, disse Júnior César.

Assessoria/ PCAC

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram