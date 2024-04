A Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semeia), por meio da Escola de Educação Ambiental do Horto Florestal (ESEAHF), promoveu na manhã desta quarta-feira (24), uma oficina temática de Origami para os estudantes do 7º período do curso de Biologia da Universidade Federal do Acre (Ufac), na sala da Escola de Educação Ambiental, no Horto Florestal.

Com o tema, fungos e a convite da professora, dra. Clarisse Maria Carvalho, a equipe da Educação Ambiental, Isadora Rocha, Davi Marques e Débora Santana, esteve no primeiro dia de aula da disciplina de microbiologia, com a atividade, numa dinâmica de boas-vindas aos estudantes.

No curso, o biólogo Davi Marques, fez uma breve explanação sobre a importância ecológica dos fungos na reciclagem de nutrientes.

“Nós podemos repensar a maneira como gerenciamos nossos resíduos e a importância de buscarmos o desenvolvimento de tecnologias que auxiliem no reaproveitamento desses materiais promovendo assim a reciclagem na cadeia produtiva”, disse Davi.

Sob a orientação da arquiteta e urbanista, Isadora Rocha, a turma aprendeu técnicas de Origami que resultaram na confecção de uma caixa com a figura de um cogumelo, tendo como base material: papel reaproveitado e papel reciclado da Oficina de Reciclagem da ESEAHF. “O Origami, técnica milenar japonesa, auxilia no desenvolvimento neurológico, promovendo a atenção, concentração e relaxamento”, explicou Isadora.

Segundo a diretora da Escola de Educação Ambiental, Luzimar Oliveira, o uso de oficinas temáticas têm sido um recurso didático que está obtendo notoriedade quando aliados a aulas teóricas, já que despertam o interesse dos alunos em estudar conteúdos que aparentemente seriam temas cansativos e chatos.

“A busca por metodologias mais atrativas a fim de realizar um trabalho efetivo para a internalização dos conteúdos em sala de aula, é de grande importância e tem sido uma busca constante da equipe da Escola de Educação Ambiental para melhorar e facilitar a aprendizagem dos alunos”, disse Luzimar.

Nesta quinta-feira (25), será a vez dos acadêmicos do curso de Engenharia Florestal receberem a oficina temática de Origami, na parte da manhã.

Melissa Jares/Assecom

