A cidade de Guayaquil, no Equador, foi abalada e as redes sociais inundadas de revolta após a chocante execução de um motorista de ônibus por assaltantes. O ato covarde, registrado por uma câmera de segurança na noite de 15 de abril, evidenciou a brutalidade do crime nas ruas do centro da cidade, que está tomada por traficantes.

Tocador de vídeo 00:08 02:06 O motorista, que operava na linha 45, seguia sua rotina habitual pelas movimentadas ruas da metrópole quando, ao chegar ao cruzamento das ruas 41 e Chambers, foi brutalmente atacado em circunstâncias que estão sendo investigadas pela polícia. As imagens capturadas no local revelaram a magnitude da tragédia, destacando a urgência de medidas para garantir a segurança pública na região.

As autoridades locais estão utilizando o vídeo como elemento central na investigação, enquanto a empresa de ônibus e os familiares da vítima lamentam a perda irreparável. A comunidade, assim como os colegas de trabalho, expressou indignação e temor diante do ato hediondo, denunciando-o como um sintoma alarmante da crescente desvalorização da vida humana e clamando por uma resposta efetiva das forças de segurança.

Vigílias e homenagens foram realizadas em memória do motorista, cuja identidade será mantida em sigilo até que a família seja oficialmente notificada. Na manhã seguinte, a polícia conseguiu prender dois dos três criminosos envolvidos no incidente, trazendo um certo alívio à comunidade de Guayaquil e gerando um apelo por maior segurança para todos os cidadãos.

Por Gomes-cm7

