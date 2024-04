Os motoristas que realizam fretes entre Sena Madureira e Rio Branco decidiram fechar a BR-364 na manhã desta sexta-feira,26, exigindo da Agência Reguladora dos Serviços Públicos do Acre (Ageac) alguns direitos que ainda não estão bem claros. O trânsito está parado e uma grande fila de carros já se formou. Os organizadores do fechamento não irão liberar a via até que as autoridades cheguem ao local.”

Por Acreonline.net