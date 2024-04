O governo do Acre divulgou nesta sexta-feira, 26, as datas da ExpoAcre Juruá 2024 e da ExpoAcre. Marcadas para acontecerem de 31 de julho a 4 de agosto, em Cruzeiro do Sul, e de 31 de agosto a 8 de setembro, em Rio Branco, as feiras serão uma vitrine para a economia e cultura acreanas.

Cruzeiro do Sul, um dos principais polos agropecuários do estado, se prepara para receber produtores rurais, empresários e visitantes de todo o país. Já em Rio Branco, a expectativa é ainda maior.

A capital acreana se torna o epicentro do evento a partir do final de agosto, recebendo não apenas expositores e produtores, mas também um grande público em busca de entretenimento e oportunidades de negócios. Além das tradicionais exposições agropecuárias, a ExpoAcre 2024 oferecerá shows musicais, rodeios, palestras técnicas e muito mais.

Diante da importância econômica e social do evento, o governador do Acre, Gladson Cameli, ressaltou: “A ExpoAcre é um momento ímpar para nosso estado, pois além de impulsionar o setor agropecuário, também fortalece o turismo, a cultura e gera oportunidades de negócios para nossa população. Estamos confiantes de que esta edição será um sucesso e contribuirá para o desenvolvimento sustentável do Acre.”

Com a proximidade das datas, a expectativa cresce tanto entre os participantes quanto entre os moradores locais, que aguardam ansiosos para vivenciar mais uma edição memorável da ExpoAcre, repleta de oportunidades e celebração da cultura acreana.

Por Miguel França- Agência de Notícias do Acre

Foto: Pedro Devani/Secom

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram