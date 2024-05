A Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública do Acre (Sejusp) divulgou recentemente as estatísticas dos quatro primeiros meses deste ano, trazendo boas notícias para o Acre.



Segundo dados fornecidos pelo Departamento Integrado de Estatística e Análise Criminal da Sejusp, o Acre registrou queda de 36,56% no número de roubos, quando comparado com o mesmo período do ano anterior.

Os municípios de Jordão, Santa Rosa do Purus e Marechal Thaumaturgo não tiveram registro de roubos, tanto em 2023 como em 2024.

O secretário de Segurança, coronel Américo Gaia, diz que esses números são resultados do trabalho de fortalecimento entre as forças de segurança. “Esse percentual reflete os esforços contínuos do governo do Estado e a eficácia das medidas de segurança implementadas para garantir a proteção dos cidadãos acreanos”, destaca.



A coronel Marta Renata Freitas diz que a Polícia Militar tem enfatizado o policiamento mais próximo da comunidade, inclusive na área comercial. “A ampliação da presença policial nos comércios, associações, igrejas, escolas e órgãos de maneira geral tem rendido bons frutos à sociedade, exemplo é essa redução no número de roubos. Ampliamos sobremaneira o policiamento comunitário, tanto na capital quanto no interior. Friso também o uso de tecnologias, como o monitoramento 24h por meio de câmeras feito por militares do Centro Integrado de Comando e Controle (CICC) em diversos pontos com maior concentração e trânsito de pessoas”, informa.



O chefe do Departamento Integrado de Estatística e Análise Criminal da Sejusp, Niver Chaves, explica ainda que o estudo aponta redução em Cruzeiro do Sul, de 23 %, e Rio Branco, com redução 40% no número de roubos. “O trabalho da inteligência foi fundamental para essa redução significativa no estado do Acre. O levantamento mostra que em 12 municípios tivemos redução neste índice”, explicou.

Por Ana Paula Xavier- Agência de Notícias do Acre

Foto: Dhárcules Pinheiro/Sejusp

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram