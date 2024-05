Na madrugada deste domingo (19), o bairro Floresta foi palco de uma violenta briga generalizada que resultou em cenas chocantes de violência e congestionamento de trânsito. O vídeo do tumulto foi publicado pela página Alfinetei Acre na manhã de hoje, gerando grande repercussão nas redes sociais.

Nas imagens, é possível ver várias pessoas envolvidas em trocas de socos, murros e pontapés. Em um dos momentos mais perturbadores do vídeo, um homem é visto caído no chão, onde acaba recebendo um golpe com uma garrafa na cabeça, ficando coberto de sangue. O vídeo mostra também um segundo grupo formando outra briga, contribuindo para a confusão e impedindo o fluxo normal do trânsito na área.

As autoridades foram acionadas, mas até o momento não há informações sobre prisões ou a gravidade dos ferimentos do homem ensanguentado. A Polícia Militar está investigando o incidente e tentando identificar os envolvidos na briga.

Confira o vídeo:

Por AcreOnline.net

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram