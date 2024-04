O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz), informa que, como de costume, os trâmites referentes ao encaminhamento dos valores destinados ao pagamento dos salários dos servidores ativos do Estado foram cumpridos dentro do prazo estabelecido para a efetivação destes no dia 29, com crédito em conta, para aqueles que recebem pelo Banco do Brasil (BB), já neste sábado, 27.

Diante do não-pagamento, ainda nas primeiras horas, foi verificado que houve um procedimento de atualização por parte do setor de Tecnologia da Informação do banco e os valores devem ser creditados até as 12h deste sábado, conforme previsão do BB, podendo ocorrer, ainda, ao longo do dia.

Amarísio Freitas

Secretário de Estado da Fazenda

