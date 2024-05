Uma mulher que traficava drogas foi presa pela Polícia Militar na noite de terça-feira, 07, na travessa Jurandir, no bairro Vila Acre.

Uma guarnição do 2° BPM estava realizando patrulhamento no bairro, quando em uma travessa sem saída avistou uma mulher, que estaria sentada na frente de uma casa, ao seu lado uma cadeira com uma bolsa chamou atenção dos militares, visto que tinha uma lata aberta junto.

Ao perceber a aproximação da viatura policial, a mulher ficou muito nervosa o que fez com que os militares realizassem a abordagem, quando foi feita a revista na bolsa, dentro da lata tinham vários invólucros plásticos contendo entorpecentes.

Cocaína, crack, Skank entre outras, além de 262,00 reais em dinheiro, fruto da venda dos entorpecentes, foi dada voz de prisão a autora que foi encaminhada para a Delegacia de Flagrantes (DEFLA) para as medidas cabíveis.

Por Polícia Militar do Acre (2° BPM)

