A Polícia Civil do Rio Grande do Sul prendeu preventivamente um homem, suspeito de praticar estupro de vulnerável em um abrigo improvisado no município de Viamão, região metropolitana de Porto Alegre. A informação foi confirmada nesta quarta-feira (8).

A vítima, segundo a polícia, teria sido resgatada das enchentes que assolam o estado gaúcho e, desacompanhada dos responsáveis, teria ido se abrigar em um sítio em Viamão.

Conforme relato do capitão Madrid, do 18º Batalhão de Polícia Militar, o sítio é uma propriedade particular que estaria servindo como abrigo improvisado.

“O dono do sítio trouxe uns amigos que estavam desabrigados, daí esses amigos trouxeram outros amigos, aí ocorreu esse abuso”, informou o capitão. O suspeito, cuja identidade não foi divulgada, foi preso preventivamente

