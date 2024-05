Um crime brutal chocou a população do bairro Jorge Teixeira, na zona Leste de Manaus, na tarde desta quarta-feira (8). Um funcionário de uma loja, ainda não identificado, foi morto a tiros por pistoleiros em plena luz do dia. O crime foi registrado por câmeras de segurança e as imagens mostram a frieza e a crueldade dos assassinos.

Nas imagens, é possível ver o momento em que a vítima anda em frente à loja quando dois homens aparecem no local. Ao perceber que estava sendo seguido por homens mascarados, a vítima tenta fugir, mas um dos criminosos saca uma arma. A vítima até tenta desarmá-lo, mas sem sucesso corre pra dentro da loja, e os criminosos o perseguem. Em seguida, ambos os pistoleiros efetuam diversos disparos contra o funcionário, que cai no chão sem vida. Após o crime, os assassinos fogem do local.

De acordo com testemunhas, o crime aconteceu por volta das 14h30. Elas relataram que ouviram os disparos e, ao saírem para ver o que estava acontecendo, encontraram a vítima caída no chão e os criminosos já fugindo. A Polícia Militar foi acionada e isolou a área para a perícia. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) também foi chamado, mas a vítima já estava sem vida. O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

A polícia ainda não tem pistas sobre a identidade dos assassinos ou a motivação do crime. O crime gerou revolta na população do Jorge Teixeira, que já vinha sofrendo com o aumento da violência. Moradores cobram das autoridades medidas mais efetivas para combater a criminalidade na região. Ajude a Polícia Se você tiver qualquer informação sobre o crime, ligue para o Disque-Denúncia da SSP-AM, no número 181. Sua ligação pode ajudar a solucionar este caso e levar os criminosos à justiça.

Por CM7

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram