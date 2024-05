Em alusão ao “Dia D do Mais Saúde Bucal na Escola”, que ocorre em todo o Brasil nesta quarta-feira, 8, o governo do Acre, por meio das secretarias de Estado de Saúde (Sesacre) e de Educação (SEE), em parceria com a Associação Brasileira de Odontologia (ABO) e a Faculdade Estácio Unimeta, realiza durante todo o dia uma ação com os alunos da Escola Francisco Salgado Filho, em Rio Branco.



O objetivo é promover a educação e a prevenção em saúde bucal e levar atendimentos odontológicos aos estudantes da rede pública estadual. A ação visa à integração entre a saúde e a escola, beneficiando crianças de até 12 anos de idade.

“Essa faixa etária é o público-alvo do programa Saúde na Escola, pois age justamente nos maiores agravos, e as crianças estão mais suscetíveis a ter doenças de todos os níveis, nesse primeiro momento. E quando esse indivíduo chegar na adolescência e na idade adulta não vai enfrentar tantos problemas quanto as gerações passadas”, explicou o dentista e professor da Unimeta, Rômulo Chaves.



Para o pequeno João Bryan Fernandes, de apenas sete anos, o momento foi divertido e de muito aprendizado. “Eu não fiquei com medo. A gente aprendeu a escovar os dentes direito e que se não cuidarmos podemos ter cárie e o dente ficar preto”, falou.

Na ação, estão sendo realizadas palestras para a promoção da saúde bucal, escovação supervisionada com evidenciação de cáries, triagem e procedimentos como o tratamento restaurador atraumático (ART), que é uma técnica baseada no conceito de mínima intervenção e máxima preservação das estruturas dentárias.



De acordo com a chefe do Núcleo do Programa Saúde na Escola da Sesacre, Ariane Farias, a iniciativa representa um marco na implementação das diretrizes da Política Nacional de Saúde Bucal. “Hoje completa-se um ano da obrigatoriedade da assistência odontológica no SUS. Então, essa iniciativa é um ganho, e a parceria com o Programa Saúde na Escola é mais importante ainda, visto que o melhor momento para aprendizagem é na infância”, declarou.



Rosimeire Fernandes, diretora da Escola Francisco Salgado Filho, comemorou o fato de sediarem a primeira edição do projeto. “Essa ação, que é de nível nacional, atende uma necessidade da comunidade escolar. Estou muito gratificada por termos sido escolhidos para o lançamento dessa ação. E a gente sabe que a saúde começa na boca”, disse.

Dia D do Mais Saúde Bucal na Escola

O Dia D do Mais Saúde Bucal na Escola faz parte das estratégias do Programa Saúde na Escola (PSE), uma colaboração dos Ministérios da Saúde (MS) e da Educação (MEC) que visa contribuir para o desenvolvimento integral dos estudantes da rede pública de ensino, por meio da integração entre profissionais de saúde da Atenção Primária à Saúde (APS) e profissionais da educação.

Por Cássia Veras- Agência de Notícias do Acre

Foto: Odair Leal/Sesacre

