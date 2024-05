Na última terça-feira, 7, a Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio da Delegacia Geral de Rodrigues Alves, realizou diligências na comunidade Foz do Paraná, em resposta a um arrastão ocorrido no dia 3 deste mês. Três indivíduos, vestindo uniformes completos do Exército e armados, assaltaram dois estabelecimentos comerciais e uma residência na região.

O Delegado Marcílio Laurentino conduziu pessoalmente os interrogatórios com testemunhas e vítimas do incidente. Após coletar informações, a equipe policial partiu em busca dos suspeitos. Como resultado dessas diligências, um dos envolvidos no roubo foi capturado.

O suspeito foi encontrado na posse de R$ 1.900 em espécie e um dos aparelhos celulares pertencentes a uma das vítimas. Após ser conduzido à delegacia, ele confessou sua participação no crime e foi submetido a um interrogatório.

Durante o interrogatório, o suspeito também admitiu ter participado de outro roubo significativo no valor de R$ 100 mil em joias, ocorrido em janeiro na cidade de Rodrigues Alves. O delegado Laurentino afirmou que as investigações serão intensificadas para localizar os demais envolvidos no assalto, bem como para recuperar os itens roubados e as armas e uniformes utilizados durante o crime.

“Estamos comprometidos em garantir a segurança e a tranquilidade da população de Rodrigues Alves e região. Continuaremos dedicando todos os esforços necessários para levar os responsáveis por esses atos criminosos à justiça e recuperar os bens subtraídos”, declarou o Delegado Laurentino.

Assessoria/ PCAC

