Uma mulher foi flagrada, toda ensanguentada, após ser agredida violentamente pelo namorado, um cantor identificado como Ladson Barros, em Igarapé-Açú, no Pará.

O homem foi preso pela Polícia Militar e encaminhado para a delegacia da cidade. A vítima ainda foi gravada pedindo para os policiais soltarem o cantor.

Conforme é possível ver no vídeo, a mulher está sangrando muito e mesmo assim tenta abrir o camburão da viatura da PM para retirar o homem de dentro.

Ela pede aos prantos para que Ladson seja retirado do local e colocado em liberdade. De acordo com a polícia, a mulher precisou ser hospitalizada com suspeita de traumatismo craniano.

Por Falcão-cm7

