Acreonline.net

A vítima, identificada pela polícia como Tibério Ramos de Carvalho, 36 anos, foi assassinada da última quinta-feira ,25. De acordo com informações de testemunhas, Tibério poderia ter envolvimento com drogas, detalhe que está sendo investigado pelas autoridades. O crime ocorreu enquanto Tibério estava na estrada que dá acesso à área de mata no final da Rua Presbiteriana, no conjunto Universitário 3.

Dois homens em uma motocicleta se aproximaram e efetuaram os disparos, fugindo em seguida. A polícia está investigando o caso para elucidá-lo completamente.

