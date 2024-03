Dois jogadores do Atlético tiveram celulares apreendidos na tarde da última terça, 26, no Frotão, na capital acreana, por determinação do Ministério Público do Rio Grande do Norte (MPRN) na operação “Gol Contra”, que apura a existência de suposto esquema de manipulação de resultados em jogos de futebol. Foram cumpridos mandados de busca e apreensão também em Ceará-Mirim, no Rio Grande do Norte. De acordo com o MPRN, “até o momento, pelo menos seis pessoas são suspeitas de envolvimento com o suposto esquema”.

Os atletas atleticanos não tiveram seus nomes divulgados e a diretoria do Galo não se pronunciou a respeito do assunto.

No Rio Grande do Norte

Segundo o Ministério Público, o esquema de manipulação de resultados estaria ocorrendo em campeonatos organizados pela Federação Norte-rio-grandense de Futebol (FNF), e “havia um arranjo a fim de favorecer determinados grupos em apostas predatórias realizadas no chamado ‘mercado bet’”.

Partidas suspeitas

Em janeiro, a FNF encaminhou ao MP uma denúncia de suspeita de manipulação de resultados em dois jogos do Campeonato Potiguar 2024. As partidas citadas foram ABC 6 x 0 Força e Luz, realizada no dia 17 de janeiro, e Globo FC 0 x 2 Santa Cruz de Natal, no dia 21.

Contratações questionadas

A diretoria do Atlético fechou as contratações para o Campeonato Estadual e quando os nomes foram confirmados levantou-se a possibilidade do envolvimento com apostas. Contudo, os dirigentes “bancaram” o planejamento com um grupo investidor de fora do Estado.

