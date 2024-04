O Real Madrid conquistou importante virada sobre o Barcelona neste domingo (21), em clássico da 32ª rodada do Campeonato Espanhol.

Jogando no estádio Santiago Bernabéu, os merengues estiveram duas vezes atrás no placar, mas venceram por 3 a 2 e ampliaram a vantagem na liderança da competição.

Vini Jr., Lucas Vásquez e Bellingham marcaram para o Real, enquanto Christensen e Fermín balançaram a rede para o Barça.

O clássico já começou agitado, com o gol de Christensen ainda nos primeiros minutos. Entretanto, Vini Jr. igualou o marcador ainda na etapa inicial em cobrança de pênalti.

Também na etapa inicial, o Barcelona ficou na bronca com a arbitragem por um possível gol não assinalado. Os jogadores do time catalão afirmaram a que a bola passou completamente pela linha do gol após cabeçada em lance de escanteio, mas o dono do apito mandou o lance seguir. Vale lembrar que o Campeonato Espanhol não tem tecnologia de “linha do gol”, algo comum em outras grandes ligas da Europa.

Já no segundo tempo, Fermín aproveitou rebote e recolocou o Barcelona em vantagem. Instantes depois, Vini Jr. cruzou com precisão e encontrou Lucas Vásquez na área para empatar novamente o clássico.

Nos acréscimos, Bellingham virou o placar e garantiu a vitória do Real Madrid. O triunfo deixou o time merengue com 11 pontos de vantagem sobre o Barça na liderança do campeonato, restando seis jogos para o fim.

Ambas as equipes voltam a campo na próxima semana, pela 33ª rodada do Campeonato Espanhol. Na sexta-feira (26), o Real Madrid visita a Real Sociedad; e na segunda (29), o Barcelona recebe o Valencia.

cnn

