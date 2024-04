Entre oito áreas avaliadas em pesquisa do Ipec, em apenas uma o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) teve a avaliação positiva maior do que a negativa.

Em Educação, 38% dos entrevistados consideram a gestão de Lula como ótima ou boa. Já 31% avaliam como ruim ou péssima. Ela é regular para 28%.

A avaliação negativa superou a positiva em outras seis áreas:

Combate à inflação: ruim ou péssima para 46%; ótima ou boa para 23%; regular para 28%

Segurança pública: ruim ou péssima para 42%; ótima ou boa para 27%; regular para 28%

Combate ao desemprego: ruim ou péssima para 39%; ótima ou boa para 26%; regular para 31%

Saúde: ruim ou péssima para 42%; ótima ou boa para 29%; regular para 30%

Política externa: ruim ou péssima para 37%; ótima ou boa para 30%; regular para 24%

Combate à fome e à pobreza: ruim ou péssima para 38%; ótima ou boa para 33%; regular para 29%

Em Meio Ambiente, houve empate: 33% dos entrevistados consideram a gestão ótima ou boa e 33%, ruim ou péssima. Ela é regular para 29%.

A pesquisa do Ipec, divulgada neste domingo (21), ouviu 2000 pessoas em 129 cidades. Ela foi realizada entre os dias 4 e 8 de abril com o objetivo de “levantar a opinião dos brasileiros sobre a atuação do governo federal em diversas áreas”.

A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%.

