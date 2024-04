Neste domingo (21), Diego Souza da Gama, de 36 anos, e Karine Aguiar Pantoja, de 21 anos, ficaram feridos após baterem o carro em uma árvore na Avenida do Futuro, bairro Tarumã, zona Oeste da capital amazonense.

De acordo com informações de testemunhas, o casal estava no veículo modelo Sandero, cor preta, quando perdeu o controle do veículo e colidiu contra uma árvore no canteiro central da via.

O impacto da colisão acabou deixando um dos envolvidos presos às ferragens do carro, tendo sido necessário acionar o Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) para fazer o resgate.

Por Letícia Souza-cm7

