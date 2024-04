Com mais de 52 mil inscritos e quase 1.300 vagas em todas as áreas, o concurso público promovido pela Prefeitura de Rio Branco, atingiu números históricos. As provas foram aplicadas, neste domingo (21), em pelo menos 73 escolas da capital e ainda, na Uninorte, que teve seus portões abertos às 7 horas da manhã. Logo cedo a movimentação era grande e às expectativas dos candidatos eram as melhores.

A professora Luciene Monteiro disse que fará o melhor que puder na hora da prova.

“Ler a prova com bastante atenção e passar nesse concurso, que estou precisando de emprego.”

Josiney, que também é professor, espera uma boa pontuação e conseguir ser aprovado.

“Se Deus quiser, vai dar tudo certo.”

Para o motorista Felipe Vasconcelos a expectativa é muito alta.

“Faz muito tempo que a prefeitura não lança um concurso dessa proporção. Muitos cargos, professores, na área da saúde. Então a expectativa está bem alta.”



A diretora executiva do Instituto Verbena Claci Rosso, anunciou que o concurso público da prefeitura está em pleno andamento, garantindo tranquilidade e confiança tanto aos candidatos, quanto aos organizadores. Segundo ela, aproximadamente 3 mil colaboradores estão atuando como coordenadores fiscais. Tudo para garantir o sucesso total do concurso.

“Está tudo transcorrendo dentro da normalidade. Nós nos preparamos durante meses para que esse dia pudesse acontecer com bastante tranquilidade e segurança e também deixar os candidatos muito seguros e tranquilos para a realização dessa prova”, explicou Claci.



Segundo o secretário municipal de Gestão Administrativa, Jonathan Santiago, a organização é impecável até o momento. Santiago informou ainda que uma comissão foi designada para coordenar o processo, com destaque para o Instituto Verbena, empresa contratada para a execução do concurso. Todas as etapas, desde a distribuição das provas até a priorização no atendimento de pessoas com deficiência, foram bem planejadas e implementadas. Ele ressaltou ainda que, comparado a concursos anteriores, este se destaca como o maior já realizado pelo município, abrangendo diversas áreas, desde assistência social até saúde e educação. Os candidatos aprovados devem ser convocados em até 45 dias, especialmente para suprir as demandas na área da saúde.

“É o maior concurso que o município já realizou somando-se também a um, o ano passado. Nós fizemos um concurso já menor, para procuradores, contadores, para o Instituto de Previdência, mas esse realmente é o maior. No máximo em 45 dias as pessoas já estarão sendo empossadas e prontas para o trabalho”, concluiu Jonathan Santiago.

As provas dos candidatos no período da tarde serão aplicadas a partir das 15h10 e terão duração 4 horas. Os portões, à tarde, abrirão às 14h.

