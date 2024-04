Com o objetivo de fortalecer o turismo regional, o governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Turismo e Empreendedorismo (Sete), esteve reunido com o trade turístico dos municípios de Rodrigues Alves, Cruzeiro do Sul, Tarauacá e Feijó na última semana, entre os dias 16 e 19 de abril.

Durante o encontro, a equipe da Sete reforçou os benefícios do cadastro do município no Mapa do Turismo Brasileiro e do Cadastro de Prestadores de Serviços Turísticos (Cadastur) para os operadores de turismo da região.

Sobre a inserção dos municípios no Mapa, o chefe do Departamento de Turismo da Sete, Jackson Viana destacou: “É importante que [os municípios] estejam no Mapa do Turismo para que eles tenham acesso às políticas públicas que são implementadas pelo governo federal e pelos estados de maneira integralizada”, disse.

Enquanto o Mapa do Turismo Brasileiro identifica potências turísticas a serem desenvolvidas no país, o Cadastur insere os prestadores de serviços turísticos, pessoas físicas e empresas do setor, incluindo hospedagens, restaurantes, guias de turismo, entre outros, em uma plataforma de fácil acesso aos turistas, no site do Ministério do Turismo (MTur).

A chefe da Divisão de Pesquisa e Informação Turística da Sete, Rita Ramos, explica os objetivos das ações da Sete, incluídas no Programa de Regionalização do Turismo, do MTur: “Regionalizar os municípios é fazer uma organização para que eles estejam regionalizados, interligados entre eles e que possam, eles mesmos, se venderem como uma rota turística”, disse.

Turismo no Acre

A representante do Conselho de Turismo de Feijó e proprietária de um restaurante no município, Ana Rosa Ramos, esteve presente na ação e destacou a importância das orientações sobre o cadastro no Cadastur.

Ana Rosa destacou ainda como a busca pelos serviços turísticos movimenta a economia: “As pessoas chegam na nossa cidade e procuram um canto para se abrigar, para se alimentar, isso é bem importante para eles e mais para nós, pois gera renda, gera emprego e facilita tudo”, disse.

Por Leandra Haerdrich- Agência de Notícias do Acre

