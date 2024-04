Com um gol do volante Magé cobrando penalidade no último lance da partida, Humaitá e Galvez empataram por 2 a 2 neste domingo, 21, no Florestão, em duelo válido pelo segundo turno do Campeonato Estadual. O resultado mantém o Humaitá na vice-liderança do returno com 6 pontos e o Humaitá é o terceiro com 5 pontos.

Tempos distintos

O Humaitá fez 1 a 0 com o lateral Vinícius no início da partida e perdeu, no mínimo, três chances de ampliar o marcador.

Na volta para a segunda etapa, o Galvez mudou a postura e com gols de Tiago Miranda e Cassiano conseguiu a virada. Contudo, o Tourão chegou ao empate em uma penalidade bastante duvidosa marcada pelo árbitro José Costa Lima.

Tivemos chances

Para o volante Magé, o Humaitá poderia ter definido a partida no primeiro tempo.

“Perdemos muitas oportunidades. O empate no fim acabou valorizando o esforço da nossa equipe. Vamos para a última rodada com chances e agora é trabalhar”, disse Magé.

Fala, Saulo!

“Fomos prejudicados mais uma vez. Não foi pênalti e isso destrói o trabalho realizado no Galvez. Temos o melhor futebol do segundo turno e infelizmente os erros de arbitragem, têm prejudicado a nossa equipe”, declarou o goleiro do Galvez, Saulo.

