Dono de intensa e polêmica passagem pelo São Paulo entre 2019 e 2021, o lateral-direito Daniel Alves tornou-se “persona non grata” dentro do Morumbi após se recusar a retornar ao clube após os Jogos Olímpicos de Tóquio. Cobrando salários atrasados, o jogador optou por rescindir seu contrato com o Tricolor na época.

Longe do São Paulo, o brasileiro viu sua carreira decair com os anos com passagens apagadas por Barcelona e Pumas, do México. Para piorar, Daniel Alves sairia das páginas esportivas para as policiais em janeiro do último ano ao ser acusado de agressão sexual a uma jovem de 23 anos em uma boate de Barcelona, na Espanha.

Globo pagou R$ 6 bilhões e mesmo assim o Premiere pode sair detonado em novo acordo do Brasileirão

No fim de fevereiro, o agora ex-lateral enfim conheceu sua sentença por parte da Justiça do país europeu. Julgado, Daniel foi condenado a quatro anos e meio em regime fechado. Mesmo assim, ele contniuou recebendo uma verdadeira fortuna do São Paulo até ter sua liberdade condicional concedida: R$ 450 mil por mês.

Em recente entrevista para a Folha de São Paulo, o presidente Julio Casares confirmou que continua arcando com o acordo firmado após a polêmica saída do lateral em setembro de 2021: “Na saída dele fizemos uma confissão de dívida e um acordo que baixou de R$ 50 milhões para R$ 25 milhões. Estamos pagando”.

Nas contas são-paulinas, Daniel Alves ainda estará presente na folha salarial do clube por mais 10 meses. Em resumo, o São Paulo ainda deve cerca de R$ 4,5 milhões ao ex-lateral. Campeão paulista em 2021, Daniel somou 10 gols em 95 jogos pelo Tricolor.

Por Portal do São Paulino.

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram