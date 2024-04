O técnico Kinho Brito comanda um treino tático na tarde desta terça, 23, no campo do Airton, e começa a definir o Humaitá visando o confronto contra o Rio Branco. A partida na quinta, 25, às 15h30, no Florestão, pode definir um classificado para as competições nacionais em 2025.

“Neste momento é preciso pensar com calma. Erramos demais e o jogo contra o Rio Branco é fundamental até para sequência da temporada”, declarou Kinho Brito.

Vitinho e Felipe Augusto

O lateral Vitinho e o atacante Felipe Augusto, ambos suspensos, são os desfalques do Humaitá. Contudo, o treinador do Tourão poderá contar com a volta do volante Psica.

Precisa vencer

O Humaitá ocupa a 3ª colocação no returno com 6 pontos e precisa ganhar para garantir uma vaga nas competições nacionais e se manter na disputa pelo título Estadual.

Por PHD

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram