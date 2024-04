O governo do Estado, por meio da Polícia Militar do Acre (PMAC) e do Corpo de Bombeiros Militar do Acre (CBMAC), promoveu 213 praças e oficiais, nesta terça-feira, 23, no Comando Geral da PMAC.

O governador Gladson Cameli prestigiou o evento e frisou seu compromisso com o funcionalismo público.



“Vemos aqui, hoje, a prova daquilo que desempenhamos desde 2019: valorizar o servidor. Nosso objetivo é dar condições de trabalho para assim garantir a segurança da população. Vou conversar com todas as categorias para dialogar e construir ainda mais essa valorização, há cinco anos nosso governo vem cumprindo o que consta na nossa constituição”, afirmou o governante.

Dos 213 promovidos, 30 deles são oficiais que integram o CBMAC.



“Hoje tivemos 30 oficiais promovidos, fazendo com que esse cidadão se sinta ainda mais valorizado e incentivado a desempenhar o melhor serviço à sociedade”, disse o comandante-geral do CBMAC, coronel Charles Santos.

Para o comandante-geral da Polícia Militar, coronel Luciano Dias, esse é um momento de felicidade e de gratidão.

“Reconhecemos o trabalho dos oficiais e praças, essa formatura faz referência ao Dia de Tiradentes, comemorado em 21 de abril, patrono das polícias militares, então tem um significado especial a promoção destes 183 policiais militares, tudo dentro do prazo correto e da legalidade”, declarou.

O segundo-tenente do PMAC, Nilmérisson Paiva, pontuou que a promoção é importante, pois mostra uma valorização do servidor público.

“São muitos anos de serviço, e ascender na carreira é um momento especial, traz alegria e emoção, principalmente a nossa família”.



Completando seus 30 anos de serviço no Corpo de Bombeiros Militar, Uildenberg Lima de Sousa, ascende agora ao cargo de major na instituição e, emocionado, frisa a importância desse dia de promoção para todos os militares.

“Salvamos vidas e riquezas, estou chegando a reta final da minha carreira, vou em breve entrar na reserva. Me sinto muito grato por ter chegado até aqui, junto com a minha família, que me apoiou em todos os momentos, e também os colegas que ombrearam comigo todos esses anos”, disse.

Por Vitor Hugo Calixto- Agência de Notícias do Acre

Fotos: José Caminha/Secom

