Na manhã desta terça-feira (23) um homem, identificado como Mizael, foi assassinado a tiros e teve a cabeça arrancada durante o expediente de trabalho, no Hospital Instituto Doutor José Frota (IJF), em Fortaleza, no Ceará.

A vítima trabalhava na copa da unidade hospitalar. De acordo com o secretário de Segurança Pública do Ceará, Samuel Elânio, a principal linha de investigação, até o momento, é de que Mizael foi morto por um ex-funcionário do hospital. Segundo informações, Mizael estaria muito próximo de uma moça, que também trabalha no hospital e seria ex-namorada deste ex-funcionário, e essa amizade gerou ciúmes no suspeito.

“Ele já vinha apresentando atitudes de uma pessoa ciumenta e já teria dado indícios de que poderia praticar algo semelhante a isso”, explicou o delegado. O ex-funcionário foi demitido há mais de um ano, mas teria adentrado as dependências do hospital por meio do reconhecimento facial, que ainda estava ativo.

Conforme testemunhas que estavam no hospital, foram ouvidos vários disparos e houve correria dentro da unidade. Além de Mizael, que foi morto, outra pessoa foi baleada e levada ao centro cirúrgico. Após o crime, o suspeito fugiu. O caso será investigado.

Por almeida-cm7

