O crime aconteceu em uma área de mata nas proximidades do Porto de São Raimundo, zona oeste de Manaus

Adrian Baiatones Costa, 22, Fabrício Seixas, 27, Jean da Cruz Lopes, 27 e Jerivan da Silva, 25, foram executados durante um ataque de facção criminosa em uma suposta ‘reunião do tráfico’ na noite da última terça-feira (26), nas proximidades do Porto de São Raimundo, no bairro São Raimundo, zona oeste de Manaus. Um jovem identificado como João Pedro de Melo, 19, foi baleado. As vítimas seriam integrantes de uma facção criminosa rival.

Segundo informações do sobrevivente, que foram repassadas à equipe da 5ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), o grupo criminoso estava em uma ‘reunião do tráfico’ quando cerca de seis homens chegaram no local e atiraram contra as vítimas.

Fabrício Seixas e Jean da Cruz, morreram no local do ataque. Adrian Costa, Jerivan da Silva e João Pedro foram socorridos, mas Adrian e Jerivan morreram no Serviço de Pronto Atendimento (SPA) do São Raimundo, zona oeste da capital. João Pedro segue internado.

Um foguetório foi registrado na cidade após o ataque criminoso, mas não há informações se a comemoração tinha ligação entre as mortes. A informação preliminar é de que o fogos seriam em comemoração ao aniversário de um traficante.

O crime deve ser investigado pela Delegacia de Homicídios e Sequestro (DEHS).

