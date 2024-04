Na tarde da última quinta-feira, 25, ocorreu mais um acidente de trânsito no município de Sena Madureira. Luzanira Ribeiro Magalhães, de 67 anos de idade e residente no bairro da Vitória, estava atravessando a pé a Avenida Guanabara, no bairro do Bosque, quando foi atropelada por um carro.

Segundo informações, o motorista afirmou que não viu a senhora na pista, mas só percebeu o acidente após o impacto. Ele prontamente prestou socorro e chamou o SAMU para atendimento, que encaminhou a vítima ao Hospital João Cancio Fernandes em estado grave.

Posteriormente, ela foi transferida para Rio Branco para receber atendimento especializado na capital acreana. De acordo com os médicos, ela sofreu um traumatismo craniano e, antes de ser submetida à cirurgia, veio a óbito na manhã desta sexta-feira, 26, conforme relatou uma das filhas da vítima.

Por Pelegrino Sobrinho – colaborador do Acreonline.net

