Leidy Elin foi a 14ª participante eliminada do BBB24 com 88,33% dos votos do público. A sister é carioca de São Gonçalo e tem 26 anos.

Leidy Elin foi a 14ª participante eliminada do BBB24, nesta terça-feira, 26. Após uma semana agitada e com confusões, a carioca deixa o programa após receber 88,33% dos votos do público.

A participante do grupo Gnomo – que antes era do Fadas – estava em um Paredão formado com Davi, Bin Laden e Matteus. Ela foi a segunda mais votada da casa na formação da berlinda no último domingo, 24.

Veja as porcentagens:

Leidy Elin: 88,33%

Davi: 6,76%

Bin Laden: 3,84%

Matteus: 1,07%

Total de votos: 81,204,870

A sister tem 26 anos e é de São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Leidy é estudante de Direito e trabalha como operadora de caixa e trancista.

Quando tinha 8 anos e com o falecimento de seu pai, sua mãe passou a criá-la sozinha. Por isso, começou a trabalhar desde os 14 anos. Sua primeira profissão foi a de manicure e, na mesma época, aprendeu a fazer cabelos e sobrancelha.

