Serpente media 6,45 metros, segundo especialista; polícia apura as causas da morte do animal

A sucuri encontrada morta no último domingo (24) em Bonito, no interior do Mato Grosso do Sul, media 6,45 metros de comprimento.

Segundo o biólogo Henrique Abrahão Charles, especialista em serpentes e autor de um mestrado sobre sucuris, a cobra morta, que foi batizada como Ana Julia, era o maior exemplar da espécie já registrado no mundo.

Até então, diz o biólogo, a maior sucuri já registrada tinha 5,21 metros. Geralmente, as sucuris adultas têm entre 4 e 5 metros e pesam de 80 a 100 quilos. No caso de Ana Julia, que era apelidada de Vovozona, o peso poderia chegar a 200 quilos, afirma Henrique.

O animal era bastante conhecido na região e já chegou a ser retratado em documentários.

Inicialmente, a informação divulgada foi a de que a serpente foi morta a tiros. A Polícia Civil do Mato Grosso do Sul, entretanto, afirmou que uma análise preliminar indicou não haver perfurações por balas no cadáver do animal. Uma perícia seria feita na última terça-feira (25), mas o resultado ainda não foi divulgado.

Segundo a população, o animal tinha perfurações na cabeça. O biólogo afirma que a sucuri não tem um comportamento agressivo, o que não justificaria uma ação violenta contra o animal por motivo de defesa.

“Essa cobra estava lá havia mais de 20 anos. Era querida pela população. Ela nunca esboçou qualquer reação. Sempre foi mansa e dócil. As pessoas mergulhavam do lado dela e ela nunca atacou ninguém, como nenhuma outra lá. O que acontece é que o cara, provavelmente por maldade, foi lá e matou”, comentou.

CNN

