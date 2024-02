Na tarde da última sexta-feira uma intensa tempestade com ventos fortes atingiu Cruzeiro do Sul, no interior do Acre, resultando em sérios danos para a família de Jean da Silva Souza, residente no bairro do Remanso.

A cobertura da casa foi arrancada e arremessada a cerca de dez metros de distância.

O Corpo de Bombeiros prestou assistência à família, que foi encaminhada para a casa de parentes enquanto busca por uma nova moradia.

Confira o vídeo:

Por AcreOnline.net

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram