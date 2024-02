Os desdobramentos do atentado ao ônibus do Fortaleza tem no lateral-esquerdo Gonzalo Escobar a maior vítima. De acordo com o Diretor de Saúde e Performance do clube, doutor Cláudio Maurício, o estado de saúde do atleta é preocupante e inspira cuidados.

“Gonzalo Escobar foi o mais severamente ferido fisicamente. Além dos cortes no rosto e na boca, ele sofreu um trauma cranioencefálico. Não podemos afirmar se foi causado pelos fragmentos da bomba ou por pedras. Ele teve uma perda transitória de consciência, tanto que foi inicialmente para a UTI. Recebeu suporte lá até recuperar um pouco de consciência”, revelou o especialista, durante uma entrevista concedida ao canal oficial do time no Youtube, na última sexta-feira (23).

