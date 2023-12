O Ministério Público do Estado do Acre (MPAC) participou, nesta terça-feira (12), do encerramento da primeira etapa do programa “Conscientização pela Paz no Lar”, promovido pelo Tribunal de Justiça do Acre (TJAC). A iniciativa, que visa disseminar a importância da Lei Maria da Penha e incentivar a paz no ambiente familiar, contou com a colaboração do MPAC e diversas instituições, e alcançou mais de 1.100 de estudantes do primeiro ano do ensino médio de escolas públicas de Rio Branco.

Na cerimônia, realizada no auditório da Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes (SEE), representaram o MPAC a procuradora-geral adjunta para Assuntos Administrativos e Institucionais, Rita de Cássia Nogueira, e a coordenadora-geral do Núcleo de Apoio Psicossocial (Napaz), promotora de Justiça Diana Soraia Tabalipa Pimentel.

Na primeira etapa do programa, foram contempladas as escolas públicas José Ribamar Batista, no bairro Sobral; Glória Perez, no bairro Xavier Mais; Sebastião Pedrosa, no bairro Corrente; Clícia Gadelha, no bairro São Francisco; e Dr. Santiago Dantas, na estrada Transacreana. Os estudantes conheceram sobre a Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) e os direitos das mulheres vítimas de violência doméstica e familiar e outras formas de violência contra as mulheres.

As servidoras Ruby Rodrigues e Andrea Costa, do Centro de Atendimento à Vítima (CAV), além de integrantes de outras instituições, foram reconhecidas com certificados pela colaboração no programa através da realização de palestras.

Também receberam certificados os alunos que participaram do concurso de redação, que teve o tema “A violência doméstica e familiar contra a mulher e os impactos negativos na sociedade”. A vencedora do concurso de redação foi a estudante Enne Priscila Bernardo dos Santos, da Escola Dr. Santiago Dantas.

