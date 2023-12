Corinthians, no Sub-19 masculino, e Real Sociedade, no Sub-20 feminino, conquistaram nesta terça, 12, no ginásio Álvaro Dantas os títulos estaduais das categorias. As duas decisões foram bem equilibradas e decididas nos minutos finais.

Timão leva a taça

O Corinthians abriu 3 a 0 no placar, mas na segunda etapa o Veneza reagiu e marcou duas vezes. Os dois times perderam oportunidades e no final, o Timão acreano ganhou por 3 a 2 e levantou mais uma taça nas categorias de base.

Manteve o favoritismo

O Real Sociedade começou dominando o jogo e fez 3 a 0 no marcador. No segundo tempo, o Villa reagiu, mas a maior qualidade técnica foi decisiva para o Real Sociedade fazer 5 a 2 e ficar com o título.

Temporada vai ser fechada

A temporada de 2023 vai ser fechada no sábado, 16, a partir das 18 horas, no Álvaro Dantas, com a decisão do Campeonato Sub-21, no masculino, entre ABC e Juventude, de Acrelândia.

Por PHD ESPORTE

