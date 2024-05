Um trágico acidente ocorreu na manhã desta quinta-feira (9), no bairro Nova Cidade, zona norte de Manaus, deixando a comunidade consternada e um homem sem vida.

Segundo relatos de testemunhas, um motorista do transporte alternativo, conhecido como Leandro, foi responsável por atropelar e tirar a vida de um motoqueiro, identificado como Luciano Moraes de Jesus, de 43 anos. A chegada dos agentes do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) foi crucial para organizar o trânsito na região, que ficou lento devido ao impacto do acidente.

De acordo com informações do delegado da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros, Fabio Silva, a perícia constatou que o motorista do transporte alternativo estava dirigindo em alta velocidade, o que contribuiu para a gravidade do acidente.

Diante da gravidade da situação, equipes do Departamento Técnico Científico (DPTC) e do Instituto Médico Legal (IML) foram acionadas para realizar os procedimentos periciais e a remoção do corpo de Luciano Moraes de Jesus.

Por Gomes cm7

